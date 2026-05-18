岐阜が新ユニフォームデザインを発表FC岐阜は5月17日、明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。2ndは航空宇宙博物館とのコラボレーションによる特別なデザインにファンからは「発想面白い」と話題を呼んでいる。今回のユニフォームは、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館とのコラボレーションにより誕生した。1stユニフォームで高みを目指したその先にある空と宇宙を表現。