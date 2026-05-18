岐阜が新ユニフォームデザインを発表

FC岐阜は5月17日、明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。

2ndは航空宇宙博物館とのコラボレーションによる特別なデザインにファンからは「発想面白い」と話題を呼んでいる。

今回のユニフォームは、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館とのコラボレーションにより誕生した。1stユニフォームで高みを目指したその先にある空と宇宙を表現。宇宙の地平線の先に広がる、まだ見ぬ高みを目指し、選手たちはピッチで己の限界に挑み、ファン・サポーターと共に戦い抜く。

また、オーセンティックユニフォーム2ndパンツは宇宙空間をイメージしたデザインとなっており、隠れギッフィーも入っている。ユニフォームサプライヤーは三敬株式会社が継続し、ブランドは「RAZZOLI（ラッツォーリ）」となる。製造から販売まで「MADE IN 岐阜」のこだわりを掲げ、地元の伝統的なアパレル繊維産業と手を取り合ったアイテムを展開する。

この特別な1着の発表にSNS上では「隠れギッフィーパンツ！」「かっこよすぎ」「ほしすぎる」「すごすぎん？！」「このデザイン、やばくね？」「マジでかっこいい」「センスよすぎ」「珍しい感じ」「こういうのだよ」「これは素敵なデザイン」「なんか新しくて良き」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）