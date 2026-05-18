カールスルーエのFW福田師王が直近8戦5発ドイツ2部カールスルーエのFW福田師王は現地時間5月17日に今季最終節でボーフム戦に先発出場。1-2で敗れたが、前半19分に3試合連続ゴールとなる今季6得点目を記録した。カールスルーエは試合開始早々に先制を許し、追いかける展開に。そうしたなかで迎えた前半19分、コーナーキックの流れから福田がこぼれ球を押し込んで同点弾をゲット。3試合連続ゴールで、今季はリーグ戦20試合6得点