食事・運動による生活習慣の改善を基本としつつ、サプリメントを補助的に取り入れることで、内臓脂肪対策をより多角的に進める方法もあります。機能性表示食品をはじめ、さまざまな成分が内臓脂肪のケアに活用されています。ここでは、注目されている成分とその働きについて詳しく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内