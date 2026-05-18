2025−26シーズンのリーグ・アン最終節が現地時間17日に開催された。最終節の全9試合は一斉開催。5連覇が確定したパリ・サンジェルマン（PSG）はパリFCとのダービーに臨み1−2で敗れた。27分にウスマン・デンベレが途中交代するアクシデントに見舞われると、49分にブラッドリー・バルコラが先制点をもたらすも、75分と90＋3分に失点。現地時間30日に控えるアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝前最後の試合を白星で飾