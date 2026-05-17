伊藤美来が、2026年10月に迎えるアーテイストデビュー10周年プロジェクトの構想を発表した。本発表は、2026年5月17日に埼玉・川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール（メインホール）で開催された初のオーケストラコンサート＜伊藤美来 Orchestra Concert〜Prologue to the 10th Anniversary〜＞の昼の部の最後にアナウンスされた。その内容は、すでに本人が制作“宣言”をしていた5thアルバムのタイトル、そしてBEST