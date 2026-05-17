世帯年収が1000万円を超えれば、さぞ余裕のある生活が送れると思いがちだ。しかし現実はそう甘くないらしい。投稿を寄せた神奈川県の30代女性（IT企業の人事／世帯年収1100万円）は、夫550万円、妻自身の収入600万円という共働きで2人の子どもを育てている。家賃約8万円の2LDKに住む彼女は、「感覚としては、子育て費用にお金がかかり若い独身時代とあまり変わりません」と現状を明かす。（文：篠原みつき）保育料の負担に「働いて