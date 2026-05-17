世帯年収1100万でも「手取り少ないのに大変だね〜」と親に言われる30代女性　外食はサイゼやフードコート

世帯年収が1000万円を超えれば、さぞ余裕のある生活が送れると思いがちだ。しかし現実はそう甘くないらしい。投稿を寄せた神奈川県の30代女性（IT企業の人事／世帯年収1100万円）は、夫550万円、妻自身の収入600万円という共働きで2人の子どもを育てている。

家賃約8万円の2LDKに住む彼女は、「感覚としては、子育て費用にお金がかかり若い独身時代とあまり変わりません」と現状を明かす。（文：篠原みつき）

保育料の負担に「働いている意味あるのか…」フルタイム共働きの過酷な現実

女性の休日は、世間が想像しがちな優雅な生活とは程遠い。

「土日は外食してますが、サイゼやフードコートなど子供と入りやすいお店ばかりで1回の支払いは5000円は超えず、安い時は2000円台で済むときもあります」

「子育てしていると時間に追われてしまうため、ごはんを作る時間がうまく取れず外食するだけなので、家で食べれるなら食べたいですが、普段フルタイム勤務なので作る気力もありません」

贅沢を楽しむための外食ではなく、単なる時間と体力の限界によるサバイバル策だ。さらに女性は「保育園料金が働いている意味あるのか…と感じます」とこぼす。

現在は3〜5歳児の保育料は無償化されているが、0〜2歳児の場合は世帯収入に応じて決まる。世帯年収1100万円ともなれば、それなりの額になる。

「昔ならもっと手取りがあったはず」親から憐れまれる始末

自分を着飾る余裕もすっかりなくなってしまったという。

「結婚前はブランド品を買っていましたが、今は子育てで汚れますし使う場面もあまりなく購入せず。デパコスも基本買わず、ネットで流行りの化粧品で気に入ったものを購入するなどしています。忙しく趣味にもお金も時間もかけられず、旅行は宿泊代を浮かせるため基本は実家への帰省か年一回1泊で済ませてます」

お金以上に、日々のタスクに追われて自分の時間が圧倒的に足りていないことがよくわかる。そして、手取り額の世代間ギャップも彼女を落ち込ませているようだ。

「昔ならもっと手取りがあったはずなので、親には手取り少ないのに、自分で老後資金も蓄えないとだから大変だね〜と言われています」

と苛立ちをにじませた。

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