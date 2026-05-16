インスタグラムを更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発する。試合前には自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。ケーキをペロペロ舐めたり、ハードルを跳ぶ元気な姿を公開し、祝福の声が殺到している。大谷はインスタグラムに「3歳」と記し、6枚の写真と1本の動画を投稿。「3」と書かれた王冠のようなものを頭に載せたデコピンが