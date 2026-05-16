インスタグラムを更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発する。試合前には自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。ケーキをペロペロ舐めたり、ハードルを跳ぶ元気な姿を公開し、祝福の声が殺到している。

大谷はインスタグラムに「3歳」と記し、6枚の写真と1本の動画を投稿。「3」と書かれた王冠のようなものを頭に載せたデコピンがケーキの前でおすわりしている。誕生日パーティが行われたようで、壁にも装飾が施されている。ケーキを美味しそうにペロペロする動画や、外でボールをくわえながらハードルを跳び越える躍動感溢れる写真も添えられている。

15日の試合約6時間前、早朝4時台に届いた大谷の報告にネット上の日米ファンから「おめでとう！」の祝福が相次いだ。また「デコピン、もう3歳なの早すぎる」「デコピン着実に成長してる、、！」「可愛い〜3歳だったんだ」「ますます賢くなったように見える」などの声も挙がっていた。

今季3勝目を挙げた13日（同14日）のジャイアンツ戦後の取材では、スパイクのベロにデコピンのイラストが入っていたことも話題に。大谷は「1年でも長く生きてほしいなって、ただそれだけですね」と愛犬への思いを語っていた。



（THE ANSWER編集部）