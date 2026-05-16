東京五輪代表からは10人が選出森保一監督率いる日本代表は5月15日、東京都内で北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。カタールW杯から4年。前回大会から13人の選手が継続して招集された。第2期森保ジャパンも中心として牽引してきたMF久保建英ら東京五輪世代が頂点を目指して突き進む。26人に託された。北中米W杯メンバーが発表され、最年長は39歳の長友佑都、最年少は20歳後藤啓介。カタールW杯からは13