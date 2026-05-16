西武は15日、日本ハムとの試合（エスコンF）に3−0で勝利。0−0で迎えた6回表、ネビンの犠飛で先制に成功すると続く7回には長谷川信哉の適時二塁打で2点を追加した。投げては、先発・平良海馬が7回6奪三振・2安打・無失点の力投で今季3勝目を挙げた。15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、7回表の西武の攻撃をズームアップ。1点差のまま迎えた7回、二者凡打で二死となるも8番・石井一成が右安打で出塁。続