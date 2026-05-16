西武は15日、日本ハムとの試合（エスコンF）に3−0で勝利。0−0で迎えた6回表、ネビンの犠飛で先制に成功すると続く7回には長谷川信哉の適時二塁打で2点を追加した。投げては、先発・平良海馬が7回6奪三振・2安打・無失点の力投で今季3勝目を挙げた。

15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、7回表の西武の攻撃をズームアップ。1点差のまま迎えた7回、二者凡打で二死となるも8番・石井一成が右安打で出塁。続く9番・滝澤夏央も右安打で繋ぎ、二死一・二塁とすると1番・長谷川信哉に適時二塁打が飛び出し、2点を追加した。番組MCの谷繁元信氏は「打線がつながるというか、ここというところで繋がっているんですよね」とコメント。解説の齊藤明雄氏は「二死からですからね。高めに甘いというのもありますが、滝澤が良く繋ぎましたよね。1ボール1ストライクからの変化球なんですけどね…。そしてレギュラー張ってもいい長谷川がしっかり仕事して、1番チームがノっているところでこういう連打が出ている。打線が上手く線になっている感じですね」と好機を掴んだチームを称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』