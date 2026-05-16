中日の板山が2打席連発の活躍■ヤクルト 8ー5 中日（15日・バンテリンドーム）竜党の鬱憤を晴らす躍動だった。中日の板山祐太郎内野手は15日、本拠地で行われたヤクルト戦に「7番・右翼」で先発出場。痛恨の逆転負けとなったが、4安打5打点の活躍。2打席連続アーチを放った32歳に「最高の仕事人」「かっこよすぎる」と、ファンは希望を託していた。中日は12日のDeNA戦の9回に1点をとってから得点を奪うことができず、この日の