次回5月20日（水）よる10時 第7話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。5月27日（水）放送の第8話には、恒松祐里がゲスト出演！恒松が演じるのは、ルナ（波瑠）がママを務めるバー「マーキームーン」店員・バブリー（真田怜臣）の同郷の幼馴染み・マミ。涼子（麻生久美子）はバブリーから、マミが結婚するため、自らの正体を隠したまま一目でいいから彼女の花嫁姿を見届けた