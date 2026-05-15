ハイスペックな独身女性が多くの男性参加者の中から“運命の一人”を選ぶ恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』のシーズン４が５月15日、最終回を迎える。ハイスペック独身男性版の『バチェラー・ジャパン』シリーズと合わせ、約10年にわたり司会進行役を務めてきた坂東工さんが、今シーズンをもって卒業を発表。番組とともに歩んだ10年間の軌跡を振り返りながら、恋愛、結婚、人生、そして“真