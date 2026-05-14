宅配ピザチェーンを展開する「ピザーラ」が14日、公式Xを更新。SNS投稿の再開を発表した。ピザーラ蒲田店アルバイト従業員のSNSによる不適切動画投稿が発覚し、2日に公式Xにて謝罪。謝罪以降、投稿を自粛していた公式Xが運用の再開を伝えた。この度は、蒲田店において発生した不適切投稿によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「現在、事実確認および関係者への対応、全店舗における再