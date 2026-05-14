１３日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では「極寒街中野球拳」を放送。下着１枚で雪山に送り込まれたみなみかわへのＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史の例えが「絶妙」とネットで爆笑が起こった。この日はみなみかわ、庄司智春、ジャンポケ・おたけ、フジモンの４人が自分の着ている服をかけて街中で野球拳を敢行。芸人が勝てば、相手の一般人の服がもらえるが、負ければ自分の服を相手にあげなければならない。制限時間