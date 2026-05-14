東洋大は関東大学サッカーリーグ１部の第７節で国士舘大と対戦し、０−０で引き分けた。この試合の77分、沼端隼人は上西剛史の負傷によって緊急出場する。ボランチでプレーした１年生MFは、柏レイソルアカデミー仕込みの巧みなボールタッチと精巧なパスでゲームをコントロール。「強度の高い相手だったので、まずは最初のプレーで自分の持ち味を出そう」と短い時間の中で持ち味を発揮した。小学生年代から柏の下部組織で育っ