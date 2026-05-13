Image: 奥旅男 - Generated with Gemini 青い鳥や青い虫、青い爬虫類はいるのに、青い哺乳類はいないと言われたら、あなたは信じますか？「いや、マンドリルの鼻やお尻は青いじゃないか」と思うかもしれません。でも、そこにあるのは本当の青ではありません。哺乳類の毛や皮膚の色は主にメラニンという色素で決まっていて、黒や茶色、赤みのある色は作れても、青そのものを生み出す仕組みは