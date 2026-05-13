女優・野間愛希が11日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。 【写真】着物姿で熱演和のテーストで新たな魅力発見 野間は「5/11(月)発売 #ヤングマガジン”巻末グラビア”を務めさせてさせて頂きました」と伝え、「#ヤンマガ 初登場をお見逃し無く!! 是非ご覧ください!!」とアピール。髪をアップにし、淡いピンクのバンドゥからふんわりとした膨らみ