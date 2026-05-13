広島市は、市内の特別養護老人ホームで入所者46人に対し、身体拘束などの虐待があったとして、行政指導を行ったと明らかにしました。 市によりますと、情報提供を受け、今年3月に施設への立ち入り検査を実施しました。 その結果、45人の入所者に対して、ベッドの四方を柵で囲うほか、車いすから自由に立ち上がれないようベルトで固定するなど、虐待にあたる「身体拘束」が確認されたということです。 また、別の入所者