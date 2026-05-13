けさ、山形県鶴岡市の漁港で８９歳の漁師の男性がうつぶせの状態で海に浮いているのが見つかりました。男性は救助されましたが、その場で死亡が確認されました。 【画像】現場画像 消防などによりますと、きょう午前７時ごろ鶴岡市温海の米子漁港で「うつぶせの状態で人が浮いている」などと付近住民から通報がありました。 発見されたのは鶴岡市に住む漁師の藤谷豊蔵（ふじや・とよぞう）さん（８９）で、漁港の荷さばき場の近