磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故から、今日で1週間です。事故を起こしたマイクロバスは、ほぼ真っすぐガードレールなどに衝突したとみられることが分かりました。 捜査関係者によりますと、事故があった磐越道の現場にはスリップしあとや目立ったブレーキ痕はなく、バスの前方部分の損壊が大きいことからほぼ真っすぐガードレールなどに衝突したとみられています。この事故で逮捕