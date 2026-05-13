新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、５月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME１の試合を無料生配信する。本試合の解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢、ゲストには現役日本代表で広島サンダーズの西本圭吾選手の出演が決定。また、本配信は試合開始１時