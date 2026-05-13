ホークスの元エース・攝津正さん推奨…制球力アップに繋がる“ユニーク練習”投手にとって、コントロールは最も重要な要素。思い通りにボールを操るには、一定の位置でボールをリリースすることが不可欠になる。2012年に沢村賞を受賞するなど、正確無比な制球力を武器にソフトバンクのエースとして活躍した右腕・攝津正氏は、コントロールを磨くトレーニング方法として、ユニークな「軸足上げ投げ」と「軸足前投げ」を紹介してい