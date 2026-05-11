大学生活とアルバイトの両立に追われるAさん。自分に合わないと感じながらも、「周りに迷惑をかけられない」と無理をして続けてきましたが、ついに心が折れる瞬間がやってきました。スマートフォンの画面に映る店長の名前を見るだけで、動悸が止まらないのです。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」もう今すぐにでもバイトを辞めたいと考えるAさんですが、もしも即日で辞めると言ったら、損害賠償を請求され