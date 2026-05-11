【写真】FENDIをまとった目黒蓮／目黒蓮×FENDIの過去ショット Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。自撮りショットを公開し、注目を集めている。 ■目黒蓮、壮大な街並みを背景に笑顔の自撮り 投稿では、壮大な景色を一望できる場所で撮影された自撮りショットが公開された。歴史ある建物や緑豊かな景色を背景に、カメラへ笑顔を向けている。 目黒は、黒髪のロングヘアを後ろでゆるくま