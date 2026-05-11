高架化から1年半余り 県都の駅前は「閑散としている」50万人弱の人口を抱える四国最大の都市で、愛媛県の県庁所在地でもある松山市の表玄関が、JR四国予讃線の松山駅です。しかし、その駅前の姿は地元住民が「まるで砂漠」と肩を落とす事態になっています。松山市が2026年3月13日に発表した「松山駅周辺まちづくりプラン」の目玉だった5000席規模の多目的アリーナ建設計画は、わずか1か月半後に事実上行き詰まり、視界不良になっ