衝撃の結末となった格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）を?バカサバイバー?こと青木真也（４３）が忖度なしにぶった切った。青木がまず視線を向けたのが、ＲＩＺＩＮスタンディングバウト特別ルールで行われた「平本蓮 vs 皇治」だ。３分３ラウンド（Ｒ）でダウンがなく、判定なしの引き分けとなった。手厳しかったのは皇治に対してで「開き直りがひどいというかさ。六甲の