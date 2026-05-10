ゴールデンウイーク（GW）中に旅行やレジャーなどに出掛けた人は多いと思いますが、仕事が始まってからも疲れがなかなか取れないと感じていませんか。連休後の疲れを効果的に解消する方法について、神谷町カリスメンタルクリニック（東京都港区）院長で精神科医の松澤美愛さんが解説します。【要注意】「えっ…知らなかった」これが心が疲れているときにやってはいけない“NG行為”です！睡眠をしっかり取ることゴールデンウ