江蘇省は近年、ナイトタイムエコノミー特別サポート政策を打ち出し、ナイトタイムの消費プラットフォームを統合的にレイアウトし、ナイトツアー、ナイトパフォーマンス、ナイトマーケットといった多様な業態を充実させ、文化・商業・観光・スポーツの踏み込んだ融合発展を促進している。人民網が伝えた。江蘇省には国家級ナイトタイム文化観光クラスターが16カ所あり、その数は全国で上位に立っている。また、住民のナイトタイム消