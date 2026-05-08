地震と豪雨で大きな被害を受けた石川県珠洲市大谷町に移住し、地域を盛り上げようと日々、奮闘している女性がいます。その原動力は、地域の人たちとの絆でした。珠洲の空を泳ぐ色鮮やか鯉のぼり。多くの人でにぎわうここは、石川県珠洲市大谷町です。 坂口 彩夏 さん：「ここに来た人を、ほっとできる空間にできたらいいなと思います」ひときわ忙しそうに働いているのは、イベントの企画・運営を担う坂口彩夏さん(27)。千葉県