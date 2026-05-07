福島県福島市に拠点を置くチームふくしまは、5月1日(金)〜12日(火)の期間、震災の記憶と「お互いさま」の心を次世代へ届けるためのクラウドファンディングを、For Goodにて実施している。同プロジェクトでは、故・吉成洋拍副理事長が福島市 吾妻運動公園での実際の物語をもとにした震災絵本の制作・出版と、困窮世帯の子どもたちへの体験提供を同時に実施。“記憶の風化”と“体験格差”という2つの社会課題に向き合う、福島発の挑