５月７日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、円相場に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「円安傾向であることは変わらないので、日本が稼ぐ力を蓄えて、適正な為替にしないといけない」 ６日の外国為替市場で円相場が対ドルで急騰した。一時１ドル=１５５円台を付けた。２月下旬以来、２カ月半ぶりの円高・ドル安水準となる。市場の一部では政府