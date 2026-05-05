山形県は最新の県内の経済動向を発表し、前の年に比べて「持ち直しの動きに弱さがみられる」との見方を示しました。経済動向は山形県が毎月調査しているもので、このほど、ことし2月の状況が示されました。それによりますと「個人消費」は、スーパーマーケットの販売額が16カ月連続で前年を上回っている一方、新車登録の届出台数が4カ月連続で前年を下回ったことなどから「一部に弱さがみられるものの底堅い動き