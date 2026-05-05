大型連休や夏のバケーションに向けて、いそいそとトラベルグッズを揃える時間は、想像以上に楽しいものですよね。「準備のタイミングが一番ワクワクする！」という方も多いはず。そんな旅の必需品として、いつも必ず忍ばせておきたいのがパッカブルバッグです。使う時は大きく広がり、使わない時はコンパクトに収納できる。ちょっとした困りごとを解消する旅のお助けアイテムに、トラベルブランド「MILESTO（ミレスト）」から待望