声優の森川智之（59）が4日、神奈川県横浜市で行われた「スター・ウォーズの日」のカウントダウンイベントに出席した。作中に登場する「フォースとともにあらんことを（MaytheForcebewithyou）」の語呂合わせから、5月4日がファンの間で「記念日」となっている。今年はシリーズ7年ぶりの劇場版新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（22日公開）が封切られる。森川は1999年公開の「エピソ