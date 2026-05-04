5月1日放送の『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に、次長課長の河本準一さんが出演しました。同番組は報道番組の形を借りたバラエティ番組。今回は、アシスタントの佐久間みなみアナウンサーの代役を決める『第二の佐久間みなみ選手権』が開催されました。出場者は吉住さん、紺野ぶるまさん、植田紫帆さん（オダウエダ）の3人。中継トラブルへの対応力を競う形でそれぞれがボケて、それを河本さんが鋭いツッコミで笑いに