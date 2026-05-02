【モデルプレス＝2026/05/02】女優の齊藤なぎさが5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳元イコラブ「思わず二度見」すべすべ美肌際立つノースリ姿◆齊藤なぎさ、ノースリーブ姿で近況報告齊藤は、「もう5月だ〜！！みなさんGWはどうお過ごしですか…」とつづり、移動中と思われる車内やエスカレーターなどでのプライベートショットを複数枚投稿。黒のノースリーブトップスを着用