今季限りでの引退を表明した錦織圭（ユニクロ）は、盛田正明テニス・ファンド（ＭＭＴＦ）の４期生として支援を受け、１３歳で米ＩＭＧアカデミーに留学。アジア男子最高の世界ランキング４位にまで上り詰めた。盛田氏は、「ソニー」の創始者のひとり、盛田昭夫氏の実弟で、私財を投じて２０００年にＭＭＴＦを創設。ソニー副社長、日本テニス協会会長を歴任し、錦織を支援し続けた大恩人だ。その盛田氏が、スポーツ報知の単独イ