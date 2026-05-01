来週のドル円相場は、日本の通貨当局が更なる介入に動くとの警戒感から過度な円売りは縮小しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円００銭～１５９円００銭。 ４月３０日夕に片山さつき財務相と三村淳財務官が相次いで為替介入の実施が近いことを示唆し、そのあと日本の通貨当局による為替介入とみられる円買い・ドル売りが断続的に入ったことからドル円相場は一時１５５円５７銭まで５円以上急落した。５月１日には三