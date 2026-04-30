ANAホールディングスは、2027年3月期に16機を導入し、7機を退役させる計画を明らかにした。導入するのは、ボーイング737-8型機が5機、エアバスA320neoとデ・ハビランド・カナダDHC8-400型機が各3機、ボーイング787-9型機が4機、ボーイング787-10型機が1機。退役するのは、ボーイング777-300型機とデ・ハビランド・カナダDHC8-400型機が各3機、ボーイング737-800型機が1機。