気象台は、午前9時42分に、なだれ注意報を北見市北見、斜里町、遠軽町、滝上町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、斜里町、遠軽町、滝上町に発表（雪崩注意報） 30日09:42時点網走、北見、紋別地方では、1日までなだれに、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市北見□なだれ注意報【発表】1日にかけて注意■斜里町□なだれ注意報