東京・原宿にある東急プラザ表参道「オモカド」内の『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー」のオリジナル3D動画が、5月1日（金）から「ちいかわベーカリー」店内で公開される。【写真】ピンクを基調としたデザインがかわいい「ちいかわベーカリー」店内の様子■期間限定でほか2ヵ所でも放映今回「ちいかわベーカリー」で一生懸命パンを焼いているちいかわたちの姿が覗き見できるオリジナル動画が、「ちいかわベーカリー」