バラエティー番組『よるのブランチ』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは4月27日、投稿を更新。M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんと元乃木坂46の秋元真夏さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】M!LK・塩崎太智＆元乃木坂46・秋元真夏のツーショット「お似合いカップル」同アカウントは「塩粼太智×秋元真夏ディズニー大好き だいちゃんが東京ディズニーシー25周年の最新情報をお届け」と告