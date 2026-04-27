サッカーのＪ２・Ｊ３百年構想リーグ。５連勝中と好調のカターレ富山はおととい、ＦＣ今治と対戦しました。この試合でもその勢いは止まりません。前半３分。右サイドからのクロスに古川が頭で合わせ、カターレが先制します。さらに前半の４５分。チョン・ウヨン選手のスルーパスに、反応したのは古川選手。これを冷静に流し込み自身初の１試合２得点をマークします。後半に１点を返されますが