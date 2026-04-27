U-NEXTは、韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』（全12話）を2026年5月6日12時より、"U-NEXTオリジナル"として独占で配信を開始する。各話440円で、視聴期間は2日間。ソヒョンとオク・テギョン共演の韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』が5月6日よりU-NEXTで独占配信開始『主役の初夜、私が奪っちゃいました』は、少女時代のソヒョンと2PMのオク・テギョン共演のロマンスファンタジー。WEB小説『主役の初体