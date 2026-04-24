米新興企業アンソロピックのロゴ＝3月（ロイター＝共同）NECが法人向けの人工知能（AI）分野で、米新興企業アンソロピックと協業すると24日までに発表した。同社の生成AI「クロード」を活用したサイバーセキュリティーサービスを、金融機関や自治体向けに共同開発する。アンソロピックは「チャットGPT」を開発したオープンAIの有力な競合で、日本企業と開発を含めて提携するのは初めて。NECは高精度の生体認証技術などセキュリ