ヒルトン大阪（大阪府大阪市北区）2F「Folk Kitchen （フォルク キッチン）」は6月4日〜8月30日までの期間、昨年好評を博した「ムーミン」と再びタッグを組んだ【サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜】を開催します。ムーミン一家となかまたちが、ムーミン谷から南の島を訪れ、ビーチでバカンスのひとときを過ごす、というコミックスのストーリーをテーマに構成。ココナッツやマンゴー、ライチやパイナッ